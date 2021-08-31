 التضخم في منطقة اليورو قريب من أعلى مستوى في 10 سنوات - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 3:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

التضخم في منطقة اليورو قريب من أعلى مستوى في 10 سنوات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:26 م

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الثلاثاء تسارع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بأكثر من المتوقع في أغسطس، إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.

وارتفع التضخم إلى 3% في أغسطس، مقابل 2ر2% في يوليو، وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ نوفمبر من عام 2011، كما أنه أعلى من المستهدف من البنك المركزي الأوروبي عند 2%، وأعلى أيضا من توقعات الخبراء عند 7ر2%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 6ر1%، مقابل 7ر0% في يوليو. وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 5ر1%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك