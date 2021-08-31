التضخم في منطقة اليورو قريب من أعلى مستوى في 10 سنوات

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الثلاثاء تسارع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بأكثر من المتوقع في أغسطس، إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.

وارتفع التضخم إلى 3% في أغسطس، مقابل 2ر2% في يوليو، وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ نوفمبر من عام 2011، كما أنه أعلى من المستهدف من البنك المركزي الأوروبي عند 2%، وأعلى أيضا من توقعات الخبراء عند 7ر2%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 6ر1%، مقابل 7ر0% في يوليو. وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 5ر1%.