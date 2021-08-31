 نقيب الفلاحين: مصر تشهد ثورة زراعية غير مسبوقة - بوابة الشروق
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نقيب الفلاحين: مصر تشهد ثورة زراعية غير مسبوقة


نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:37 ص

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تشهد ثورة زراعية غير مسبوقة بالمرة، مستكملا: «اللي مايشهدش بكده يبقى مابيشوفش»، بحسب تعبيره.

وأضاف أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر قناة «الشمس»: «هناك توسع أفقي لم يحدث منذ 50 عاما، هناك 4 ملايين فدان بدأ الاستصلاح فيهم وهناك مساحات كبيرة منهم تم زراعتها، بالإضافة لمشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية».

وتابع: «في مشاكل كتيرة موجودة ومزمنة، لكن الوضع الحالي يؤكد أن بكره أفضل بكثير من إمبارح، لدينا اكتفاء ذاتي من كل الخضروات والفواكه، مصر ستصبح مصر الخضراء وستصبح سلة غذاء العالم».

 

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