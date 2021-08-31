قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن الهدف الرئيسي من قانون ترخيص المحلات الجديد هو الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن المتقدم لاستصدار تراخيص المحلات العامة، لافتًا إلى أن اللجان انعقدت بكثافة للانتهاء من إطلاق لائحة القانون التنفيذية.

وأضاف عبدالحفيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن إصدار التراخيص يتطلب معرفة نوعية النشاط، مشددًا على أهمية أن تكون كل المعايير «مكودة» ولها مواصفات يجب الالتزام بها.

وأشار إلى أهمية تحديد الاشتراطات التي تحفظ للدولة حقوقها دون تعدي في المساحات أو المخالفات أو التجاوز، وتضمن للمتقدم حقوقه كاملة في سرعة استصدار التراخيص، موضحًا أن وزارة التخطيط بالتعاون مع التنمية المحلية ركزتا على الآلية الفنية لتطبيق القانون واللائحة التنفيذية الخاصة، بعد الانتهاء من إعدادها ومراجعة كل النقاط الخاصة بالقانون.

وأوضح أن وزارة التخطيط نجحت في سرعة بناء منظومة إصدار تراخيص المحلات من خلال تخصيص بوابة إلكترونية يستطيع المواطن التقدم عبرها للحصول على الترخيص، مؤكدًا أن الموقع يمنح المواطن كل الإرشادات والمستندات اللازمة طبقًا للنشاط.

وذكر أن المواطن يدخل على الموقع ويسجل كل المواصفات ثم يعرض الموقع الرسوم المطلوبة للدفع إما عن طريق الموقع أو بعض الشركات المتعاقد معها للسداد الإلكتروني، قائلًا إن الطلب ينتقل بعد ذلك إلى الجهة المنفذة التي تبدأ دراسته.

وتابع: «نوفر الوقت والمجهود المبذول والتكاليف الإضافية التي يتكبدها المواطن للتوجه إلى الجهات المختلفة كالدفاع المدني والمحليات وجهاز البيئة».

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار 3 أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحال طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.