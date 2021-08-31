جامعة طنطا: منظومة إلكترونية بديلة للكتاب الجامعي دعما للتحول الرقمي

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اعتماد منظومة بديلة إلكترونية متطورة للكتاب الجامعى دعمًا لمنظومة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للارتقاء بمنظومة العمل بمؤسسات الدولة وإعمالًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن إلغاء الكتاب الورقي.

وقال ذكي إن المنظومة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين بوضع "QR code" على صفحات الكتاب الإلكتروني لمنع تصويره وتداوله لغير الطالب، والإتاحة الكاملة للوصول للكتاب الإلكترونى من خلال منصات الجامعة الإلكترونية، تطبيق كافة معايير النشر للكتاب الإلكترونى طبقاً لما هو متعارف عليه لضمان جودة المحتوى.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية المتطورة تستهدف سهولة وصول الطالب للكتاب الإلكترون،ي من خلال حسابه الرسمي على المنصة الرقمية للجامعة عن طريق استخدام كود التعريف الخاص بالطالب نفسه.