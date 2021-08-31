 إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالفيوم - بوابة الشروق
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إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 2:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 2:04 ص

شنت مديرية الزراعة بالفيوم حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 5 حالات بمركزي إطسا والفيوم.

وجاءت حملة تحت إشراف الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وأزالت التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بضواحي المركز "3 حالات" عبارة عن سور بطول 70م، ومباني على مساحة 8 أسهم، حجرة على مساحة 6 أسهم.

وأزالت الإدارة الزراعية بمركز إطسا، بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة قيراطين بناحية جمعية قلمشاه وجمعية منشأة حلفا.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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