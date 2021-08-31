الفلبين تتعهد بالتبرع بلقاحات كورونا إلى ميانمار

تعهدت الفلبين بالتبرع بلقاحات مضادة لفيروس كورونا لميانمار التي دمرها الانقلاب، شريطة عدم استخدامها لملاحقة منتقدي المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا فبراير الماضي.

أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية الفلبينية تيودورو لوكسين جونيور، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع لمجلس النواب بشأن الميزانية المقترحة لوزارته لعام 2022، مشيرًا إلى أن الفلبين قطعت هذا التعهد خلال قمة بين دول جنوب شرق آسيا.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية عن لوكسين قوله: "من بين المانحين الأجانب، تحدثنا وحدنا لتوفير اللقاحات لميانمار التي تعاني ويلات الدكتاتورية والقمع والوباء، لقد طلبنا عدم استخدام لقاحات ميانمار كسلاح للخضوع للحكم الديكتاتوري".

وظلت الفلبين ثابتة في دعوتها إلى إعادة الحكومة المدنية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو تشي التي تمت الإطاحة بها.