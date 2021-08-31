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وزير: بقعة نفطية ضخمة قد تصل إلى قبرص خلال ساعات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:47 م

أعلن وزير البيئة القبرصي كوستاس كاديس، اليوم الثلاثاء، أن هناك بقعة نفطية ضخمة تتجه نحو جزيرة قبرص في البحر المتوسط، وقد تصل إلى الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة في غضون ساعات.

وقال كاديس إن النفط تسرب إلى البحر من شركة كهرباء سورية قبل نحو أسبوع.

وهناك دول، من بينها اليونان، مستعدة للمساعدة في حماية سواحل قبرص. ومع ذلك، فإن الوضع الجيوسياسي يجعل العمل أكثر صعوبة.

وتنقسم قبرص إلى شمال يسيطر عليه القبارصة الأتراك، وجمهورية قبرص التي يقودها القبارصة اليونانيون في الجنوب.

وتقع شبه جزيرة كارباس، التي تتجه إليها البقعة، في الشمال القبرصي التركي. والتعاون بين شطري الجزيرة ضئيل للغاية.

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