 برلمان إستونيا يجتمع مجددا لاختيار رئيس جديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

برلمان إستونيا يجتمع مجددا لاختيار رئيس جديد

ريجا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 9:59 ص

يجتمع البرلمان الإستوني مرة أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، في محاولته الثانية لانتخاب رئيس جديد.

وفي الجولة الأولى من التصويت يوم الاثنين، لم يتمكن العالم الار كاريس، وهو المرشح الوحيد، من الحصول على الثلثين المطلوبين من أصوات أعضاء البرلمان اللازمين لتأكيد تعيينه في هذا المنصب. وكان يحتاج إلى أصوات 68 نائبا من بين 101 نائب لدعم ترشيحه، بينما حصل على أصوات 63 نائبا.

ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في الجولة الثانية أو الثالثة من التصويت. ويمكن ترشيح مرشحين جدد حتى الجولة الثالثة من التصويت.

وإذا لم يحصل أي مرشح على العدد اللازم من الأصوات بعد 3 جولات من التصويت، فسيتم اختيار الرئيس من جانب هيئة انتخابية يشكل فيها السياسيون المحليون الأغلبية في غضون شهر.

ويشار إلى أن رئيس استونيا هو منصب شرفي إلى حد كبير وينطوي أساسا على واجبات تمثيلية.

وتحتل المنصب حاليا كيرستى كالجوليد.

ويرحب الشعب بتوليها المنصب لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وفقا لاستطلاعات الرأي، لكن في حين أن كالجوليد مستعدة أيضا للبقاء في الرئاسة، فإنها تفتقر للدعم البرلماني الكافي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك