برلمان إستونيا يجتمع مجددا لاختيار رئيس جديد

يجتمع البرلمان الإستوني مرة أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، في محاولته الثانية لانتخاب رئيس جديد.

وفي الجولة الأولى من التصويت يوم الاثنين، لم يتمكن العالم الار كاريس، وهو المرشح الوحيد، من الحصول على الثلثين المطلوبين من أصوات أعضاء البرلمان اللازمين لتأكيد تعيينه في هذا المنصب. وكان يحتاج إلى أصوات 68 نائبا من بين 101 نائب لدعم ترشيحه، بينما حصل على أصوات 63 نائبا.

ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في الجولة الثانية أو الثالثة من التصويت. ويمكن ترشيح مرشحين جدد حتى الجولة الثالثة من التصويت.

وإذا لم يحصل أي مرشح على العدد اللازم من الأصوات بعد 3 جولات من التصويت، فسيتم اختيار الرئيس من جانب هيئة انتخابية يشكل فيها السياسيون المحليون الأغلبية في غضون شهر.

ويشار إلى أن رئيس استونيا هو منصب شرفي إلى حد كبير وينطوي أساسا على واجبات تمثيلية.

وتحتل المنصب حاليا كيرستى كالجوليد.

ويرحب الشعب بتوليها المنصب لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وفقا لاستطلاعات الرأي، لكن في حين أن كالجوليد مستعدة أيضا للبقاء في الرئاسة، فإنها تفتقر للدعم البرلماني الكافي.