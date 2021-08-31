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50 لوحة فنية فى معرض «رؤى» بالأوبرا

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:16 م

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة من مساء غدا الأربعاء، الموافق 1 سبتمبر، بقاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية معرض بعنوان "رؤى".

يشترك في المعرض أكثر من 20 فنانا من خريجى كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك سبق لهم أن شاركوا فى العديد من المعارض والمسابقات الفنية وحصلوا على مراكز متقدمة فى مهرجانات إبداعية مختلفة على مستوى الجامعات المصرية.

ويضم المعرض أكثر من 50 لوحة جميعها طبعات فنية بالأبيض والأسود والملونة وتتمثل فى قوالب طبيعية بالألمونيوم، الزنك والخشب والتى يتم حفرها بتقنيات مختلفة ومتعددة.

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 7 سبتمبر.

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