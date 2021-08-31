وزير الأوقاف: العلاقة بين الدين والدولة لم ولن تكون علاقة عداء أبدا

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية التفرقة بين «مواجهة التطرف الذي يمثل الباطل وبين التدين الرشيد وهو الحق»، مؤكدًا أن «العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون أبدا».

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مشغول بإعداد أئمة وواعظات مستنيرين ومعلمين مؤهلين، فضلًا عن إعداد كل صانع فكر إعدادًا خاصًا، لافتًا إلى أنه يصب لصالح الخطاب الوسطي المعتدل.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في الاجتماعات المختلفة دائمًا تقترن بتحسين الأحوال المالية والعلمية، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس على توجيهاته الدائمة بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة.

وذكر أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين الملفات المختلفة، متابعًا: «في إدارة ملف الأوقاف تدرجنا في درجات الأوقاف من 600 مليون إيرادات إلى مليار و800 مليون جنيه».

ولفت إلى أن صافي الأرباح والإيرادات كدخول استثمارية للوزارة تجاوزت 5 مليارات جنيه، خلال 3 سنوات، مرجعًا الأمر إلى فضل الله ثم توجيهات ومتابعة الرئيس السيسي الدائمة والتضافر بين جهات الدولة المختلفة.