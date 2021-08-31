سمر حمزة بطلة المصارعة تتراجع عن الاعتزال

تراجعت بطلة المصارعة المصرية سمر حمزة عن قرار اعتزالها الذى كانت قد اتخذته فور عودتها من اليابان عقب انتهاء مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وودعت سمر المنافسات بعد خسارتها أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في منافسات المصارعة الحرة، وودعت المنافسات نهائيا بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونزية بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل في الدور ربع النهائي.

وتحدثت سمر عقب قرار التراجع عن الاعتزال على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن التخبطات داخل أسرة المصارعة المصرية والصراعات الداخلية والمصالح الشخصية فى الانتخابات التى تؤثر بالسلب على أبطال اللعبة مطالبة المسئولين بالاهتمام باللاعبين ودعمهم لانهم الأهم وليس المصالح الانتخابية.

وكتبت رسالة مفاداها كالآتي :"تعالوا نفضفض شوية من غير ما ناخد الكلام اننا بنهاجم حد هنتكلم شوية عن المصارعة النسائية لمن لا يعلم. حققت اعلي النتائج والمستويات ميداليات في بطولات العالم كاديت ميداليات في أفريقيا وعالم كبار وخامس اولمبياد وميداليات فى بطولة الجائزة الكبري غير ميداليات البحر المتوسط الأربعة والبطولات الدولية والتقدم في التصنيف العالمي.. للمعلومة عمرنا قبل كده ما كنا بنكسب مباراة في بطولة خارج مصر عالمية وليه عالمية أفريقيا حتي أخرنا كنا الـ 3 ".

وأشارت :"فلما الدنيا تتطور ليه عايز تنفي السلالة (اخر كام ديناصور ههههه) حافظوا عليهم بدل ما ينقرضوا فبدل ما نفكر نشيل مين ونحط مين فكروا هتكملوا ازاي حتي على نفس المستوي او ربنا ينفخ في صورتنا ونحقق اعلي".

وتابعت :"اي لاعب اي لاعبة بيقوم بالاساءة للعبة فقبل مايسيء فهو بيسيء لنفسه.. واي مدرب بيقلل من مدرب تاني يبقي بيقلل من نفسه.. وأي مسئول بيقل من لاعب ومدرب فبيقلل من اللعبة كلها فلو مستاء اوي كده سبها غيرك يستحمل.. سيب اللى بيعرف يساعد يساعد متحربهوش لمجرد مش عارف تعمل زيه.. بدل ما تدور تسيء ازاي دور هتعلي نفسك واللعبة ازاى".

وأكدت سمر حمزة :"احنا للاعبين لنا اسمائنا وسط اللاعبين الكبار وبيتعمل لنا الف حساب.. فبلاش تقلل من حد.. المصارعة النسائية لسه بتكبر وهتكبر بس شجعوها وكبروها كفاية شغل انتخابات وكلام خايب الدنيا بتتشقلب في لحظة ادعو ربنا يديم عليكم ستره ونعمه ويكفيكم شر غفلات الزمان".