 روسيا تسجل 795 حالة وفاة و17813 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 795 حالة وفاة و17813 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:51 م

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 795 حالة وفاة و17813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي المرة الأولى منذ 23 يونيو التي تقل فيها الإصابات اليومية بكورونا في روسيا عن 18 ألفا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 6 ملايين و918965 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 183224.

وسجلت البلاد 18624 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و181054.


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