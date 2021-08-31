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إصابات فيروس كورونا في إيران تقترب من عتبة 5 ملايين حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 3:02 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيانها اليومي، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 4 ملايين و992 ألفا و63 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و879 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 643 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 107 آلاف و794 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و205 آلاف و927 شخصا حتى الآن.

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