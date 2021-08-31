 محافظ الغربية يناقش آلية تنفيذ ساحات الانتظار بمدن المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يناقش آلية تنفيذ ساحات الانتظار بمدن المحافظة

مقر محافظة الغربية
مقر محافظة الغربية
علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 9:57 م
عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة؛ لمناقشة آلية تنفيذ مشروعات ساحات الانتظار أو الجراجات متعددة الطوابق للقضاء على ظاهرة تكدس السيارات بالشوارع ومشكلة عدم وجود أماكن مخصصة لانتظار السيارات وخاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة.

وخلال الاجتماع.. وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعمل حصر بالأماكن التي تصلح لإقامة الساحات أو الجراجات في موعد أقصاه يوم السبت القادم على أن تشكل لجنة برئاسة وعضوية كل من اللواء سكرتير عام المحافظة، ومندوب من مديرية أمن الغربية، ومندوب من الإدارة العامة للمرور بالغربية، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمهندس مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة و مدير الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وتختص هذه اللجنة بدراسة ما ورد بكتاب اللواء وزير التنمية المحلية تمهيدًا لعرضه على  الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بدء سريان القانون بعد تدريب المختصين وتحديد الشركات التي تتولى هذه المهمة وتطبيق كافة الشروط والمواصفات الموحدة لكافة المحافظات وتحديد ساحات الانتظار التي يتم العمل بها.

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