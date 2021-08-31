الرئيس الفلسطيني يصل إلى مصر غدا الأربعاء في زيارة رسمية

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية.

صرح بذلك سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يدل السفير بأي تفاصيل بشأن جدول أعمال الزيارة.

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أمس عن قمة فلسطينية مصرية أردنية ستعقد في القاهرة بهدف "حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين".

وأجرى عباس أخر زيارة إلى مصر في نوفمبر الماضي واجتمع خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ومسئولين آخرين.

وتأتي زيارة عباس إلى مصر في ظل انفراجة في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

واجتمع عباس يوم الجمعة الماضية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس لبحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وهو ما يعد أرفع اجتماع بين الجانبين منذ عام 2010.

وعقب ذلك أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف "جمع شمل" لعائلات فلسطينية كدفعة أولى، وتشغيل خدمات الجيل الرابع من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (4 جي) قريبا في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، أعلن جانتس أنه اتفق مع عباس على سلسلة من الإجراءات لتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل.

وذكر جانتس أن الاتفاق يتضمن تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب، بدءا من يونيو 2022.