الزمالك يقرر بقاء أوباما رغم العرض السعودي

استقر مسؤولو نادي الزمالك، خلال الجلسة التي تعقدها الإدارة حالياً على عدم الاستغناء عن خدمات يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، وذلك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

وتلقى الزمالك عرضاً في وقت سابق من نادي الحزم السعودي لضم أوباما على سبيل البيع ثم على سبيل الإعارة، لكن المفاوضات توقفت رغم موافقة إدارة القلعة البيضاء من حيث المبدأ في الفترة الماضية.

وجاء توقف المفاوضات من جانب النادي السعودي ليُبقي على أوباما لاعباً ضمن صفوف الفريق، إلا إذا تغير الموقف وتجددت المفاوضات أو دخل طرفاً آخر على خط التفاوض لضم اللاعب.