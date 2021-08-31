الشرطة التشيكية: عبوة ناسفة مثبتة في شاحنة سبب الانفجار الذي وقع أمس الاثنين

قال متحدث باسم الشرطة التشيكية، اليوم الثلاثاء، إن الانفجار الذي أسفر عن تفجير شاحنة في بلدة برشيروف التشيكية أمس الاثنين ناجم عن عبوة ناسفة تم تثبيتها بالشاحنة.

ولم تقع إصابات بسبب الانفجار، الذي وقع في وقت متأخر من أمس في أحد الشوارع الرئيسية بالبلدة. ولم ترد معلومات أولية حول حجم الدمار الناجم عن التفجير.

ولا توجد مؤشرات على أن الانفجار ناجم عن عمل إرهابي، ولكن المحققين يبحثون في ما إذا كان الانفجار له صلة بالجريمة المنظمة.

وتقع بلدة برشيروف، التي يبلغ تعداد سكانها 42 ألف نسمة، على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب شرق براغ.