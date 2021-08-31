هل سيترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة؟

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كشف هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «مصر تستطيع استضافة منافسات كأس العالم في أي نسخة مقبلة».

وأضاف: «مصر تسطيع استضافة كأس العالم، لأن هناك تغييرات كبيرة تحدث في عدة دول خلال الفترة الحالية».

وواصل: «الإتجاه في العالم كله أن يكون تنظيم المونديال في أكثر من دولة، يجب أن يكون هناك تحالفات».

واستكمل أبو ريدة: «يجب أن نكون جاهزين لتنظيم كأس العالم، واحتفال المئوية سيكون به عدد كبير من الشخصيات الهامة رياضيًا في العالم».

وشدد عضو المكتب التنفيذي: «ما يعوق الدول في تنظيم كأس العالم هو الإقامة والفنادق، فيفا يحتاج إلى 90 ألف غرفة وسيتم زيادتهم إلى 120 ألف غرفة، ومصر تمتلك هذا العدد واكبر».

وعن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري.. قال: «قلت من قبل أنني لا أنوي الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، لكن إذا احتاجتني مصر فلا يمكنني أن أتأخر أو أرفض».

واتم: «كنا ننوي إقامة مباراة كبيرة لمنتخب مصر في احتفال مئوية اتحاد الكرة، كنا سنواجه إيطاليا في مباراة ودية».