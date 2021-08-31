اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جمع شمل 5000 عائلة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أمس الاثنين، إنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، على منح 5 آلاف طلب "جمع شمل" للعائلات الفلسطينية.



وأضاف، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذه المجموعة تُعد دفعة أولى "على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".



وأدى توقف إسرائيل عن قبول طلبات جمع شمل العائلات منذ أكثر من 10 سنوات إلى تشتت آلاف الأسر الفلسطينية التي يكون فيها الزوج أو الزوجة من خارج البلاد. وجاء إعلان الشيخ بعد ساعات من اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.



وقال مسؤولون فلسطينيون، إن لجاناً مشتركة ستلتقي الأيام القادمة لبحث المشكلات الحياتية واليومية مثل الضرائب والجمارك والمياه وغيرها.