السكة الحديد تعيد فرض ارتداء الكمامة: 50 جنيها غرامة للمخالفين

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أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فرض ارتداء الكمامة الطبية لمرتادي القطارات ضمن إجراءاتها للحد من خطورة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الهيئة الركاب عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسة الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية، محذرة من توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا لغير مرتدي الكمامات.

وكثفت شرطة النقل والمواصلات عند بوابات دخول الركاب التنبيه بضرورة اتخاذ الحيطة والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن والمواصلات العامة.

في السياق ذاته، تواصل الهيئة اتخاذ إجراءاتها الخاصة بتطهير وتعقيم القطارات والمحطات عامة والحمامات بشكل خاص للحد من انتشار الفيروس.