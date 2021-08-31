 السكة الحديد تعيد فرض ارتداء الكمامة: 50 جنيها غرامة للمخالفين - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 7:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

السكة الحديد تعيد فرض ارتداء الكمامة: 50 جنيها غرامة للمخالفين

أحمد سعداوي
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:07 م

أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فرض ارتداء الكمامة الطبية لمرتادي القطارات ضمن إجراءاتها للحد من خطورة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الهيئة الركاب عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسة الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية، محذرة من توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا لغير مرتدي الكمامات.

وكثفت شرطة النقل والمواصلات عند بوابات دخول الركاب التنبيه بضرورة اتخاذ الحيطة والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن والمواصلات العامة.

في السياق ذاته، تواصل الهيئة اتخاذ إجراءاتها الخاصة بتطهير وتعقيم القطارات والمحطات عامة والحمامات بشكل خاص للحد من انتشار الفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك