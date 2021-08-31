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مستشار النمسا: غير مستعدون لاستقبال المزيد من الأفغان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 4:30 م

قال مستشار النمسا سباستيان كورتز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال المزيد من الأفغان، وأنها لن تدعم النظام الأوروبي لتوزيع اللاجئين من أفغانستان بأنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كورتز للصحفيين، حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن النمسا استقبلت بالفعل حصة أكبر من نسبتها من اللاجئين منذ عام 2015 وذلك ردا على سؤاله حول اقتراح تقاسم دول الاتحاد الأوروبي عبء استقبال اللاجئين.

وأوضح أن بلاده لديها رابع أكبر جالية أفغانية حول العالم، وذلك خلال وجوده في ألمانيا للقاء مستشارة البلاد أنجيلا ميركل.

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