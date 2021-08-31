شمال الراين الألمانية: يمينيون متطرفون يوظفون كارثة الفيضان لأغراض خاصة﻿﻿﻿﻿﻿﻿

أعلنت وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين فيستفاليا، أن متطرفين يمينيين ينتمون لجماعات وأحزاب مختلفة، استخدموا كارثة الفيضانات التي اجتاحت غربي البلاد لأغراض خاصة.

وذكرت الوزارة، في تقرير تم إعداده لجلسة تعقدها لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان بعد غد الخميس، أن نحو 100 شخص من حركة "كفيردنكر" (التفكير الجانبي) المعارضة لقيود كورونا سعوا إلى الاستيلاء على روضة أطفال في بلدة باد مونشترايفل بعد أيام قليلة من الفيضان الذي شهدته ولايتي شمال الراين-فيستفاليا وراينلاند-بفالتس.

يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني هي التي قدمت طلبا لتوضيح هذا الأمر لدى البرلمان المحلي لولاية شمال الراين-فيستفاليا.

وأضافت الوزارة في تقريرها، أن متطرفين من جهات مختلفة ساعدوا في تنظيف المناطق التي شهدت الفيضان كي يظهروا بدور "الرعاة".

وجاء في التقرير أيضا أن حزب "اليمين" استخدم عمليات إغاثة في مدينتي إرفشتات وباد نوينار-أرنفايلر من أجل أجندته المعادية للديمقراطية تحت شعار "حيثما يخفق النظام، يسري تضامننا".