محافظ مطروح: انطلاق مبادرة الكشف المبكر على الاعتلال الكلوي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية؛ للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، صباح اليوم الثلاثاء بمطروح، وذلك بوحدة ك٤ ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء.



وأوضح الدكتور محمد علي متولي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان المبادرة تستهدف الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي للمواطنين بالمحافظة بدء من سن 18 سنة من خلال إجراء التحاليل الطبية بالمجان والمتابعة وصرف العلاج ويتم الكشف من خلال 24 وحدة صحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.