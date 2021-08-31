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أعلنت هيئة الإحصاء التركية "تركستات"، اليوم الثلاثاء، أن العجز في التجارة الخارجية وصل إلى 4.3 مليار دولار في يوليو الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة القول، في بيان، إن العجز في يوليو جاء مرتفعا بنسبة 51.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت صادرات تركيا بنسبة 10.2% في يوليو على أساس سنوي إلى 16 مليارا و415 مليون دولار.

وأضاف البيان أن واردات البلاد في الشهر نفسه شهدت ارتفاعا بنسبة 8ر16% على أساس سنوي إلى 20 مليارا و693 مليون دولار.

وفي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو، تراجع العجز التجاري بـ4.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 25.5 مليار دولار.