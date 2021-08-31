ضبط ٨ متهمين بحوزتهم ٧ أسلحة نارية وبانجو في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 8 متهمين وبحوزتهم عدد 7 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 3.900 كيلو جرام، بحسب بيان صادر عن مديرية الأمن في أسوان.