ضبط ٨ متهمين بحوزتهم ٧ أسلحة نارية وبانجو في أسوان

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شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 8 متهمين وبحوزتهم عدد 7 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 3.900 كيلو جرام، بحسب بيان صادر عن مديرية الأمن في أسوان.