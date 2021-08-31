محافظة الإسكندرية: 455 سائحا يتفقدون المزارات السياحية والمعالم الأثرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد عودة السياحة البحرية ٤٥٥ سائحا من جنسيات مختلفة يتفقدون المزارات السياحية والمعالم الأثرية بمدينة الثغر.

وأضاف الشريف، أنه بعد وصول السفينة السياحية بلو سابفاير قادمة من ميناء أنتاليا التركي وعلى متنها 455 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، والتي تأتي ضمن سلسلة من الرحلات عددها 13 رحلة سياحية بواقع رحلة إسبوعيا، بدأت الأجهزة المختصة بالمحافظة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها.

وقد بدأت مراسم الاستقبال على أرصفة الميناء بعرض فولكلوري للفنون الشعبية، حيث عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والعودة إلى مصر والاستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة، ثم بدأت الأفواج برنامجها السياحي بتفقد المزارات السياحية والمعالم الأثرية بمدينتي الإسكندرية والقاهرة؛ لتعود بعد ذلك على متن السفينة قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد.

وكان في استقبال السفينة حتى وصلت رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبدالوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عددا من قيادات شرطة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، شدد المحافظ، على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المختصين لاتخاذ التجهيزات اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من وإلى مدينة الإسكندرية بيسر وأمان، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما شدد على ضرورة ظهور الإسكندرية بالشكل الذي يتفق ومكانتها العريقة في أذهان السائحين.