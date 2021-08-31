رئيس شركة فاكسيرا: تغطية كل الفئات المستهدفة بلقاح كورونا خلال أقل من عام

قالت الدكتور هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، إن توفير لقاحات كورونا بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء العالمي لـ«كوفيد - 19»، مشيرة إلى أهمية إقبال المواطنين للحصول عليها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تستهدف تغطية كل الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا خلال أقل من عام، موضحة أن مصر لازالت في منطقة أمان مقارنة بالإصابات المرصودة حتى الآن.

وشددت على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء حصل المواطن على لقاح كورونا أم لم يحصل عليه، قائلة إن اللقاح لا يمنع الإصابة وإنما يقلل الأعراض بصورة كبيرة.

وأشارت رئيس شركة فاكسيرا، إلى أن الدولة حرصت على إنتاج اللقاح محليًا؛ بسبب محدودية الجرعات على مستوى دول العالم، لافتة إلى أن العديد من الدول قررت تلقيح مواطنيها أولًا ضد الفيروس.

وذكرت أن الأمر دفع الشركة للسعي على مدار مدة تتجاوز العام من أجل صناعة اللقاحات في مصر، منوهة إلى أن صناعة اللقاحات معقدة بخلاف الأدوية؛ لأنها تستغرق خطوات طويلة للوصول إلى منتج يتم التأكد من فعاليته ومأمونيته.