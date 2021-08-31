الصين تعتزم تشديد الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية المنتهكة لقوانين الملكية الفكرية

تعتزم الصين تشديد الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية مثل "مجموعة علي بابا" و"بيندودو"، بما يتضمن تحميلها مسؤولية انتهاكات قوانين الملكية الفكرية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم تقييد قيام منصات التجارة الإلكترونية بالعمليات التجارية عبر الإنترنت، أو حتى إلغاء تراخيص عملها، في حال لم تتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية الفكرية التي يقوم بها البائعون على منصاتهم، بحسب ما ورد في مسودة منقحة لقانون التجارة الإلكترونية في البلاد، نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق.

وتسعى الهيئة المعنية بمراقبة السوق، إلى الحصول على آراء بشأن المسودة المنقحة، حتى 14 من أكتوبر المقبل.