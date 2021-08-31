ماليزيا ترجئ مجددا انعقاد البرلمان بسبب جائحة كورونا

جرى إرجاء انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الماليزي، بعد تولى رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، منصبه حتى منتصف سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويخضع إسماعيل صبري للحجر الصحي لمدة أسبوعين عقب أن خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وستعقد الدورة البرلمانية المعدلة من 12 سبتمبر حتى 13 أكتوبر المقبلين، وستشمل مناقشات ليومين إضافيين.

وقال ليم جوان انج، زعيم حزب العمل الديمقراطي، أكبر فصيل معارض، إنه يجب أن يتم إجراء تصويت بالثقة على إسماعيل صبري، الذي يتردد أنه يحظى بأغلبية برلمانية ضئيلة تقدر بأربعة مقاعد، بمجرد انعقاد البرلمان.

وكان إسماعيل صبري قد تولى منصب رئيس الوزراء في أعقاب استقالة محيي الدين ياسين مطلع هذا الشهر قبل إجراء تصويت بالثقة، عقب أن قال عشرة نواب على الأقل إنهم سيصوتون ضده، مما جعل هزيمتة حتمية.

وقد اضطر إسماعيل صبري للتغيب عن مراسم الاحتفال بذكرى الاستقلال الماليزي عن بريطانيا عام 1957 اليوم بسبب الحجر الصحي.

وحث في خطاب ألقاه عن بعد للمشاركين في الفعاليات، المواطنين على أن يكونوا " أكثر اهتماما" مما قد يساعد في " كسر سلسلة الاصابة بفيروس كورونا".