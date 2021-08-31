 الاتحاد الأوروبي يعلن تلقيح 70% من البالغين ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعلن تلقيح 70% من البالغين ضد فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:48 م

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عبر موقع تويتر، أنه تم الانتهاء من تلقيح 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة ضد فيروس كورونا.

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