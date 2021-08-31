الاتحاد الأوروبي يعلن تلقيح 70% من البالغين ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عبر موقع تويتر، أنه تم الانتهاء من تلقيح 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة ضد فيروس كورونا.