ديوان عام محافظة البحر الأحمر يعقد اجتماعا تنسيقيا لمشروع صقر 84 لمواجهة الأزمات والكوارث

عقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة اجتماع تنسيقي لعرض البروفة المكتبية النهائية بين الإدارة العامة للأزمات وجميع الجهات المشاركة من مدن ومديريات خدمية؛ لمشروع التدريب العملي صقر ٨٤ لمواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة خلال الفترة من ١٣ -٩ إلى ١٥-٩ -٢٠٢١.



أكد البنداري خلال الاجتماع، علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد بين جميع الجهات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية للظهور بشكل حضارى ومشرف وراقى، مع الاستعانة بالدروس المستفادة من سيناريوهات العمل السابقة ومراجعتها بشكل دقيق ومحكم لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور بها.



كما اكد السكرتير العام بضرورة أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين فى مشروع التدريب العملى من خلال الالتزام بكافة التدابير الوقائية، مع استثمار الأفكار الإبداعية والإبتكارية لإنجاح فعاليات المشروع التدريبى صقر ٨٤ على الوجه الأكمل، مؤكداً على ضرورة تنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث، موجها بضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات.