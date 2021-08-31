الإمارات: حالتا وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2041 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 996 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718 ألفا و370 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1515 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 705 آلاف و118 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 329 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.