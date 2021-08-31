 واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 8:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه

رويترز
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:54 ص

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن مطار كابل لم تعد به خدمات مراقبة الحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وقالت الإدارة: "بالنظر إلى عدم وجود خدمات المراقبة الجوية وهيئة طيران مدني عاملة في أفغانستان، وكذلك المخاوف الأمنية المستمرة فإنه يحظر على شركات الطيران المدنية الأمريكية والطيارين الأمريكيين والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة العمل على أي ارتفاع فوق الكثير من أنخاء أفغانستان".

وأضافت: "شركات الطيران المدني الأمريكية ربما تواصل استخدام مسار جوي على ارتفاع كبير قرب أقصى الحدود الشرقية لأفغانستان في عمليات التحليق، وأي شركة طيران مدني أمريكية تريد الطيران إلى أفغانستان أو منها أو في أجوائها عليها الحصول على تصريح مسبق من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك