واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن مطار كابل لم تعد به خدمات مراقبة الحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وقالت الإدارة: "بالنظر إلى عدم وجود خدمات المراقبة الجوية وهيئة طيران مدني عاملة في أفغانستان، وكذلك المخاوف الأمنية المستمرة فإنه يحظر على شركات الطيران المدنية الأمريكية والطيارين الأمريكيين والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة العمل على أي ارتفاع فوق الكثير من أنخاء أفغانستان".

وأضافت: "شركات الطيران المدني الأمريكية ربما تواصل استخدام مسار جوي على ارتفاع كبير قرب أقصى الحدود الشرقية لأفغانستان في عمليات التحليق، وأي شركة طيران مدني أمريكية تريد الطيران إلى أفغانستان أو منها أو في أجوائها عليها الحصول على تصريح مسبق من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية".