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الكشف على 63670 سيدة وطفل بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:35 ص

صرح الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأن إدارة رعاية الأمومة والطفولة قامت بفحص 39 ألف و927 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر للسمعيات.

وأضاف أنه تم استلام 45 جهاز سمعيات وتوزيعهم على 45 وحدة صحية فى إطار التوسع فى تطبيق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمع،و تم فحص 23 ألف و743 سيدة حامل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين.

وأشار أنه تم أخذ عينة غدة درقية لعدد 43 الف 450 طفل حديث الولادة وذلك فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2021 مؤكدا أنه يتم التوسع بشكل مستمر فى تطبيق المبادرات الرئاسية حتى يتم توصيل الخدمة لجميع المواطنين.

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