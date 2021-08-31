مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا -في بيان لوزارة الخارجية- بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

وأعربت مصر عن تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل.

وأكدت مصر مجددا على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.