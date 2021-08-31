أمريكا توصي مواطنيها بإعادة التفكير في السفر لألمانيا بسبب خطر كورونا

صنفت الولايات المتحدة ألمانيا ضمن مناطق الخطر المرتفع للإصابة بعدوى فيروس كورونا وأوصت مواطنيها بإعادة التفكير في السفر إلى هناك لهذا السبب.



وأدرجت الولايات المتحدة ألمانيا في ثاني أعلى فئة خطر للإصابة بعدوى فيروس كورونا.



وفي معلوماتها عن السفر بالنسبة إلى ألمانيا، كتبت الخارجية الأمريكية على موقعها بحروف كبيرة بلون برتقالي "أعيدوا التفكير في السفر"، وذلك بعد أن كانت توصي سابقا بتحري الحذر الشديد عند السفر إلى ألمانيا.



في الوقت نفسه، ذكرت الخارجية الأمريكية في توصياتها الخاصة بالسفر إلى ألمانيا أن خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 قد يكون أقل بالنسبة للأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد مجددا أمس الاثنين قواعد دخول أراضيه بالنسبة للقادمين من الولايات المتحدة ولم يضف هذا القرار جديدا بالنسبة لقواعد السفر المعمول بها في ألمانيا بالنسبة للقادمين من أمريكا لأن ألمانيا تصنف أمريكا منذ فترة ضمن المناطق عالية الخطورة للإصابة بعدوى كورونا حيث تلزم القادمين من هناك بالدخول في حجر تتراوح مدته بين خمسة إلى عشرة أيام في حال لم يكونوا من الحاصلين على تطعيم كورونا أو من المتعافين من مرض كوفيد-19.



وفي المقابل، تفرض أمريكا حظر دخول واسع النطاق بالنسبة للقادمين من ألمانيا.