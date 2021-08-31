محكمة بنجلاديشية: إعدام 6 مسلحين متشددين لإدانتهم بقتل 2 من المدافعين عن حقوق المثليين

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن محكمة في بنجلاديش أصدرت قرارا بتوقيع عقوبة الإعدام بحق ستة مسلحين متشددين لاتهامهم بقتل اثنين من النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقال محامي الادعاء غلام ساروار خان زاكري، إن محكمة مكافحة الإرهاب في دكا أصدرت حكما بالإعدام بحق سعيد مد زياول حق ضيا زعيم جماعة أنصار الإسلام المحظورة وخمسة من أفراد الجماعة بعد إدانتهم بقتل شوالهاز مانان ومحبوب رابي تونويا.

وكان المسلحون قد قاموا بقتل مانان، رئيس تحرير مجلة روبان المعنية بشؤون المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا وتونويا، الناشط المسرحي، في شقتهما بوسط دكا في 25 أبريل 2016.

وقال المحامي إنه تم إثبات تهم الإرهاب والقتل ضد 6 من بين 8 متهمين بدون شك، مشيرا إلى تبرئة المتهمين الاثنين الآخرين.

وكان يتواجد في قاعة المحكمة أربعة من المتهمين عندما تم النطق بالحكم، في حين مازال اثنان من ضمنهما زعيم الجماعة، وهو ضابط جيش متقاعد فارين.

قال محامو الدفاع إن الادعاء أخفق في إثبات الاتهامات. وقال محامي الدفاع خير الاسلام ليتون "سوف نطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة".

وتتحمل الجماعة الإسلامية مسؤولية تنفيذ سلسلة من الهجمات على من تطلق عليهم "عناصر معادية للإسلام" في بنجلاديش.



