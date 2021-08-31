رئيس شركة فاكسيرا: لقاح كورونا يفقد فعاليته في هذه الحالة

قالت الدكتور هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، إن لقاح كورونا يفقد فعاليته إذا خُزن بطريقة غير صحيحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة مسؤولة عن وصول التطعيم بصورة آمنة للمواطنين.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تتأكد من حفظ اللقاح في الدرجة الحرارة المناسبة بداية من خروج اللقاحات من الطائرات أو من الشركة حتى وصولها إلى المواطن، لافتة إلى أن كل نوع لقاح له درجة حرارة معينة للحفظ.

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، قائلة إن الدولة لازالت ملتزمة بتلقيح الفئات التي يتجاوز عمرها 18 عامًا، واتخذت سياسة لتلقيح المدرسين وطلبة الجامعات والعاملين بمنظومة التعليم الجامعي.

وأشارت رئيس شركة فاكسيرا، إلى أن الدولة تشدد على التزام الأطفال بالإجراءات الاحترازية والسيطرة عليها من العاملين داخل المدارس، مؤكدة أن الدولة حريصة على التعامل مع كل موقف طبقًا للحدث الخاص به.