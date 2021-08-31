 مقتل 29 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر وسط بيرو - بوابة الشروق
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مقتل 29 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر وسط بيرو

ليما / بوينس آيرس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:59 م

لقي مالا يقل عن 29 شخصا حتفهم إثر خروج حافلة عن الطريق وسقوطها من ارتفاع 200 متر في وسط بيرو، وفقا لما ذكرته إذاعة "أر بي بي" نقلا عن الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأصيب في الحادث 20 شخصا آخرين.

وكانت الحافلة تسافر من هوانوكو في منطقة جبال الأنديز إلى العاصمة ليما عندما وقع الحادث بالقرب من بلدة تشوسيكا.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.ويحقق المحققون فيما إذا كان السائق قد نام أثناء القيادة.

يشار إلى الحوادث الخطيرة للحافلات شائعة في بيرو، حيث أن حالة الطرق قد تكون صعبة وحالة الحافلات ليست دائمًا جيدة.

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