الفاوتدعو إلى تنشيط الدفع الرقمي في الدول الجزرية الصغيرة النامية المتضرّرة من كوفيد-19

قام المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، بدعوة الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تعزيز قوة الابتكار والرقمنة من أجل التعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الافتراضي بشأن الحلول الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية المنعقد منذ أمس الإثنين، والذي شاركت في استضافته الفاو وحكومة فيجي.



وقال دونيو في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية إن المنظمة ملتزمة ببناء عالم خال من الجوع وسوء التغذية "لا يترك فيه أي أحد خلف الركب بصرف النظر عن حجم الأراضي وعدد السكان والموقع الجغرافي" وأن اجتماع اليوم هو "مثال يبيّن كيف يمكن الابتكار والرقمنة الإتيان بالفرص في مواجهة التحديات".



وقال جوسايا باينيماراما، رئيس وزراء فيجي "إن التقدم في الابتكار الرقمي جعلنا نرى في المحيطات الواسعة التي تفصلنا فرصة أمام إمكانات هائلة. بمفردنا، نحن جزر صغيرة. أما معاً، نحن قارة واحدة تربطها روحية القدرة المبتكرة على الصمود..إن دولنا الـ 39 ، من جنوب المحيط الهادئ ، إلى البحر الكاريبي ، إلى المحيط الهندي ، هي موطن للنبوغ، والابتكار المتطور والمعرفة التقليدية العميقة".



تنتشر الدول الجزيرة الصغيرة النامية حول العالم وهي تتسم بصغر حجمها وعدد سكانها، وقد تكبّد أكثر من 36 من تلك الدول تأثيرات سلبية جراء جائحة كوفيد-19 على عدد من الجبهات - أي الصحة والتغذية والاقتصاد. وقد تأثرت الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ بصورة خاصة بسبب اعتمادها على السياحة، حيث أدى إغلاق الحدود إلى فقدان إيرادات حيوية.



وحتى قبل أن تلحق جائحة كوفيد-19 الأضرار باقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية الواقعة في المحيط الهادئ، كانت الأخيرة تواجه أصلًا تحديات أخرى كالكوارث الطبيعية المتكررة، وآثار تغير المناخ، ومحدودية الأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد على الزراعة الصغيرة النطاق، والواردات ذات الأسعار المرتفعة، والمعدلات العالية لانتشار الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وقد أعاقت كل هذه القضايا تقدم تلك البلدان نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.



وأطلق المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة منصة الحلول الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى. وسوف تسمح هذه المنصة للدول الجزرية الصغيرة النامية بأن تتبادل الحلول والابتكارات العديدة التي هي إما محلية المنشأ وإما منبثقة عن حالات مماثلة في أماكن أخرى وقابلة لأن توسّع.



وقال دونيو إن هذه الأداة لا بد أن تساعد الدول النامية الجزرية الصغيرة "في تعزيز فوائد الزراعة الرقمية وإحراز خطوات إلى الأمام من خلال التعلم من أقرانها، فيما تعالج المخاوف المحتملة. ونحن في حاجة إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود".