صابر الرباعي يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة «ورحمة قلبي»

يضع الفنان صابر الرباعي اللمسات النهائية على أغنينه الجديدة "ورحمة قلبي"، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين، وتوزيع و ميكس كريم عبد الوهاب.

ويستعد النجم التونسى لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، ويضم عددا من الأغانى المتنوعة التي يتعاون فيها مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين منهم هانى عبدالكريم ووليد الغزالى ووليد سعد ومدين وكريم عبدالوهاب وعلى المولى وغيرهم.

وشارك الرباعي مؤخرًا مع سعد لمجرد وريدوان، في أغنية "السهرة صباحى"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.