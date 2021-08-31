يبدأ الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء في تطبيق استخدام ملصقات الطاقة الجديدة للمصابيح الكهربائية ومنتجات الإضاءة الأخرى داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إجراء يستهدف مساعدة المستهلكين على تحديد الأكثر ترشيدا من حيث استهلاك الطاقة.



تأتي هذه الخطوة في أعقاب تطبيق إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا العام على الأجهزة الكهربائية الأخرى بما في ذلك غسالات الصحون و غسالات الملابس وأجهزة التلفزيون.



وسيظل هناك مقياس من عدة ألوان من الأحمر إلى الأخضر يوضح مدى قدرة الترشيد لهذه الأجهزة في استهلاك الطاقة. ومع ذلك فإنه سيجري أيضا في المستقبل وضع تصنيف للمصابيح الكهربائية على مقياس من "إيه" إلى "جي"، لإظهار مقدار استهلاكها للطاقة.



وتكون تلك التي عليها العلامة "إيه" في التصنيف هي الأكثر اقتصادية بشكل خاص، في حين أن تلك التي تحمل علامة "جي" هي الأكثر استهلاكا للطاقة.