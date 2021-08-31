 البرلمان العربي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 8:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

البرلمان العربي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

البرلمان العربي
البرلمان العربي
رويترز
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:51 ص

دان البرلمان العربي الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة"، مشددا على "تضامنه الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"يقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك