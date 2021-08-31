البرلمان العربي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

دان البرلمان العربي الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة"، مشددا على "تضامنه الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"يقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".