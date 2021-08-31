الزمالك: طارق حامد ليس للبيع

رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة رحيل طارق حامد لاعب خط وسط الفريق، بعدما كان نادي اتحاد جدة قد عرض عن طريق أحد الوسطاء الحصول على خدمات اللاعب.

وجاء رفض العرض السعودي من قبل الإدارة المُكلفة بتسيير شؤون النادي برئاسة حسين لبيب، بعد استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي رفض الفكرة متمسكا ببقاء اللاعب.

ويمثل طارق حامد أحد الركائز الأساسية في صفوف الزمالك، منذ انضمامه للفريق في صيف 2014 قادماً من سموحة.

وسبق ان رفضت إدارة الزمالك السابقة عرضا من الأهلي السعودي لضم اللاعب في صيف 2018، ليستمر ويجدد عقده، بينما تواجه الإدارة الحالية والمقبلة أيضاً تحدٍ جديد يتمثل في تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.