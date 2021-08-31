جارة الضحية ل"الشروق": القاتل أعد كوبا من الشاي وشربه بحوار جثة شقيقته

ظنت نور أن ساعة الولادة قد اقتربت، تستعد من الصباح لتلحق موعدها مع طبيب يتابع حملها الذي انتظرته 3 سنوات، لكن هذه اللحظة لم يسجلها القدر في كتاب حياتها الذي أغلقت صفحاته بغدر من شقيق ذبحها بدم بارد.

التقت "الشروق" بابنة عم المجنى عليها وجارتها "أم نور" لتروي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة الأسرية، فى شارع أبوالسعود بمنطقة مصر القديمة جنوب القاهرة.

قالت "أم نور" إن القتيلة تقيم في الشقة المجاورة منذ 3 سنوات عقب زواجها، وطول هذه الفترة تترد على عيادات أطباء النساء حتى أكرمها الله بالحمل، وفى يوم الواقعة نبهت نور إلى عدم نسيان موعد الطبيب، لأنها كانت تستعد للولادة.

وأضافت أنها بعد فترة من الوقت ذهبت إليها مرة ثانية لاستعجالها وتجهيز نفسها من أجل الذهاب إلى الطبيب، فوجدت شقيقها يجلس معها في غياب زوجها، فأخبرتها نور أنها تنتظر أختها، متابعة: "نظرت إلي نظرات غريبة لم أفهمها، لكن تركتها وذهبت لإيقاظ أولادي".

• اتصال هاتفي يثير القلق

اتصال من شقيقة الضحية أثار القلق لدى "أم نور"، تقول: "أخبرتني شقيقة نور أن هاتف القتيلة مغلق، وطلبت مني الذهاب إلى شقتها للاطمئنان عليها، فأسرعت إلى باب شقتها وطرقته مرات عدة، فلم يستجب أحد، وانتظرت حتى وصلت هالة أخت الضحية، والتي اتصلت بشقيقها القاتل تسأله عن نور، فأخبرها بأنه تركها منذ ساعة".

ازداد القلق لدى ابنة عم الضحية وشقيقتها وبات التفكير في حدوث مكروه أمر محتمل، فأسرعا لدخول الشقة بنسخة مفتاح كان مع الشقيقة، وتوضح أم نور بأنها توجهت إلى غرفة النوم وفوجئت بوجود نور ملقاة على الأرض ومغطاة بملاءة، وعند رفعها شاهدت منظر بشع أصابها بالفزع والصراخ.

أضافت "أم نور" أنه عندما عاد الشقيق القاتل الذي يبلغ 22 عاما توجه إلى المطبخ وأعد كوبًا من الشاى وتناوله بشكل طبيعى إلى جوار جثة شقيقته.

• محاولة سابقة لقتل المجني عليها

ذكرت ابنة عم الضحية أن المجني عليها كانت متدينة وقريبة من الله، وشقيقها حاول التخلص منها العام الماضى، حيث سدد لها 15 طعنة، لكن الله كتب لها عمر جديد، مشيرة إلى أن المجني عليها حررت ضده محضرا فى قسم شرطة مصر القديمة، وحبس، إلا أن والدتها وأشقائها ضغطوا عليها لتتنازل عن المحضر.

وأضافت أن المتهم عندما علم بإصابة الضحية بفيروس كورونا المستجد فى الشهر الماضى، حضر ليسأل عنها، وطلب منها السماح والعفو عن محاولته السابقة لقلتها، مشيرة إلى أن القتيلة صفحت عنه وسامحته لكنها كانت تحذره وتخاف منه.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على عامل، لقتله شقيقته ذبحا داخل منزلها بسبب خلافات مالية بينهما.

ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتهم سدد للضحية طعنات عدة في الرقبة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

ووجهت النيابة العامة للمتهم القاتل تهمة القتل العمد، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.