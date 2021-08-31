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حركة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة

مسلحو حركة طالبان
مسلحو حركة طالبان
كابول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 10:16 م

قالت حركة طالبان إنها تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة بعد مغادرة آخر جندي أمريكي مطار كابول، وأشارت الحركة إلى أنها اقتربت من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

وتوقفت الرحلات الجوية من المطار حيث قام قادة طالبان بجولة انتصار رمزية على مدرج المطار بعد مغادرة آخر جندي أمريكي.

ولم يتضح بعد متى سيتم استئناف الرحلات في ظل تجاهل عروض من تركيا وقطر لإبقاء المطار في وضع التشغيل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هناك خلافا بين الوزراء الأوروبيين المجتمعين اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة بشأن أفضل طريقة للتعامل مع تدفق محتمل للاجئين. ولا تريد بعض الدول السماح بدخول أي من المهاجرين إلى أراضيها.

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