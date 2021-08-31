3 سيناريوهات محتملة لإدارة مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي

- محطة فرنسية: إغلاق المطار أو اسناد تشغيله لتركيا أواستخدامه كممر للمساعدات الإنسانية

طرحت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمصير مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية نهائياً من أفغانستان.

وقالت المحطة الفرنسية في تقرير لها إن الغموض يخيم على مستقبل هذا الموقع الحيوي لأفغانستان، سواء بالنسبة للرحلات التجارية أو العسكرية أو للمساعدات الإنسانية الدولية.

وطرحت المحطة تساؤلاً:" من الذي سيستعيد السيطرة على عمليات الطيران على الفور؟ هل المطار الرئيسي في أفغانستان معرض لخطر الإغلاق لعدم وجود مدير مؤهل لهذا الموقع الاستراتيجي؟

ورسمت المحطة الفرنسية ثلاثة سيناريوهات لإدارة المطار، وهي إغلاق المطار مؤفتاً، أو إدارة تركيا للمطار، أو استخدامه كممر رئيسي للمساعدات الإنسانية.

- الإغلاق المؤقت للمطار

وفقاً للمحطة الفرنسية، فإن عدة مؤشرات تثير مخاوف من إغلاق مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، وبالتالي توقف الجسر الجوي الذي سمح بالفعل بإجلاء 100 ألف أجنبي وأفغاني هاربين من نظام طالبان الجديد.

واشارت إلي أن الولايات المتحدة تشك بشدة في أن طالبان، التي لم تشكل حكومة بعد، ستكون قادرة على توفير نشاط جوي بمفردها، كما أنه قد يكون من الصعب بالفعل ملء الفراغ العملياتي الذي خلفه الناتو والجنود الأمريكيون، بداية من برج المراقبة وصولا إلى تأمين المباني، بينما يريد الأمريكيون استمرار الحركة الجوية.

- إسناد إدارة المطار إلي تركيا

على الرغم من هذا الارتباك، فإن سيناريو الإدارة المشتركة بين نظام طالبان ودولة أخري أصبح واقعيًا بشكل متزايد، إذ طلب حركة طالبان المساعدة من قطر لإدارة المطار، وفقًا لموقع "المونيتور" الأمريكي، لكنهم قد يتعاملون أخيرًا مع تركيا، التي تعتزم ملء جزء من الفراغ الذي تركه الأمريكيون، بحسب المحطة الفرنسية.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة الأناضول التركية، الجمعة الماضية، قائلاً: "طالبان عرضت علينا إدارة مطار كابول، ولم نقرر بعد".

- استخدامه كممر لإيصال المساعدات الإنسانية

رأت المحطة الفرنسية، أن مطار كابول هو بوابة الأفغان المهددين وهو أيضًا البوابة المفضلة للمساعدات الإنسانية الدولية، إذ تواجه البلاد بالفعل "أزمة إنسانية حادة ناجمة عن تصاعد الصراع ، وتفاقمت بسبب الجفاف ووباء كورونا.

كما تشير منظمة "كير" غير الحكومية إلي أن واحد من كل ثلاثة أفغان، أو حوالي 14 مليون شخص، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

ولذلك من بين السيناريوهات المقترحة، جعل المطار معبر لإيصال المساعدات الإنسانية.