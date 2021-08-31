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في ذكرى نجيب محفوظ.. «قنصلية» تحتضن معرضا فوتوغرافيا يضم صوره الأخيرة

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:22 م

نظمت «قنصلية»، بوسط البلد، معرضا فوتوغرافيا تحت عنوان «دُوات»، ويضم أعمال المصور الصحفي الراحل محمد حجازي، وفيه يرصد الأيام الأخيرة من حياة أديب نوبل نجيب محفوظ.

ويتضمن المعرض الذي أُقيم بالأمس الاثنين، وشهد حضور عدد كبير من الجمهور المصري والعربي وتخلله فاصل غنائي بصوت الفنانة "روان ماهر" وبمصاحبة الفنانين هاني بدير، وشادي ديفيد، ومودي الشافعي، صورًا نادرة تُعرض لأول مرة وتروى محطات من حياة الأديب نجيب محفوظ.

يستمر المعرض حسبما أعلنت صفحة «on stage»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حتى الرابع من سبتمبر الجاري -الذكرى الأولى لرحيل المصور محمد حجازي- ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة مساءً، بمبنى قُنصلية التاريخي خلف حلواني العبد بشارع طلعت حرب في وسط البلد.

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