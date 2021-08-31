وزير الخارجية الألماني: لا مزيد من العمليات العسكرية لتصدير شكل من أشكال الحكم

بعد انتهاء المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى فهم أفضل للأهداف المنشودة قبل القيام بعمليات عسكرية في المستقبل.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد إن العمليات العسكرية ليست مناسبة "لتصدير شكل من أشكال الحكم على المدى الطويل"، مضيفا أن المحاولة باءت بالفشل في أفغانستان ويجب تعلم الدروس المستفادة منها.

وفي المقابل، ذكر ماس أن التدخلات العسكرية مناسبة لإنهاء تهديد إرهابي أو حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان.

وغادر آخر جندي أمريكي أفغانستان ليلة الاثنين/الثلاثاء، ويمثل هذا نهاية مهمة عسكرية دولية استمرت 20 عاما شارك فيها الجيش الألماني أيضا. وكان من المفترض أن الهدف من مهمة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان هو تحقيق الاستقرار ومقاتلة حركة طالبان الإسلامية المتشددة، التي عادت الآن إلى السلطة.