 وزير الخارجية الألماني: لا مزيد من العمليات العسكرية لتصدير شكل من أشكال الحكم - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الألماني: لا مزيد من العمليات العسكرية لتصدير شكل من أشكال الحكم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 1:49 م

بعد انتهاء المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى فهم أفضل للأهداف المنشودة قبل القيام بعمليات عسكرية في المستقبل.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد إن العمليات العسكرية ليست مناسبة "لتصدير شكل من أشكال الحكم على المدى الطويل"، مضيفا أن المحاولة باءت بالفشل في أفغانستان ويجب تعلم الدروس المستفادة منها.

وفي المقابل، ذكر ماس أن التدخلات العسكرية مناسبة لإنهاء تهديد إرهابي أو حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان.

وغادر آخر جندي أمريكي أفغانستان ليلة الاثنين/الثلاثاء، ويمثل هذا نهاية مهمة عسكرية دولية استمرت 20 عاما شارك فيها الجيش الألماني أيضا. وكان من المفترض أن الهدف من مهمة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان هو تحقيق الاستقرار ومقاتلة حركة طالبان الإسلامية المتشددة، التي عادت الآن إلى السلطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك