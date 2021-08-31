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سيناتور روسي: الولايات المتحدة تعاني من المتلازمة الأفغانية

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 10:01 ص

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بدأت تعاني الآن من "المتلازمة الأفغانية".

وأشار السيناتور الروسي -في تدوينه له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أنه سبق لواشنطن أن عانت من مشاكل داخلية بعد الحرب الفاشلة في فيتنام، معتبرا أن الميزة الرئيسية "للمتلازمة الأفغانية" تتمثل في انهيار الثقة بالقوة العسكرية وفعالية الإجراءات والتدابير الأمريكية، وذلك في الولايات المتحدة نفسها أو في جميع أنحاء العالم".

وكان البنتاجون قد أعلن أمس الإثنين، إنجاز انسحاب القوات من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، وبات مطار كابول تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان.


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